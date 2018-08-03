Раскрыт секрет «Кортежа» Путина

Федеральная служба охраны (ФСО) раскрыла подробности работы над проектом «Кортеж» по созданию линейки автомобилей для первых лиц государства, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы готовящейся к выходу книги «Автомобили первых лиц».

Как рассказывается в книге, работа над линейкой «Кортеж» началась в 2010 году после соответствующего поручения президента Владимира Путина. В отличие от советских предшественников, автомобили для первых лиц страны должны были производиться не в единичном экземпляре, а серийно. Это позволило бы существенно снизить стоимость проекта.

Отмечается, что за основу при разработке дизайна взят автомобиль ЗИС110 1940-х годов. При этом создатели использовали зарубежные технологии, но не копировали, а «творчески осваивали» их. Сейчас производство более чем наполовину локализовано в России.

В книге раскрываются технические характеристики автомобилей. Они оснащены восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил производства Центрального научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ). В скором времени будет готов флагманский 12-цилиндровый двигатель объемом 6,6 литра и мощностью 857 лошадиных сил.

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Также объясняется название, которое получило семейство автомобилей, — Aurus. По словам авторов, оно появилось при совмещении латинского Aurum (золото) и английского Russia (Россия).

Пять автомобилей проекта «Кортеж» были доставлены в Хельсинки, где в середине июля прошел саммит президентов России и США.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» продемонстрировали 7 мая во время инаугурации Путина. Показанный лимузин получил название «Сенат-лимузин». Помимо него, в линейку Aurus входят седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». В скором времени ожидается пополнение линейки за счет мотоцикла.

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