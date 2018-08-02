Назван срок выпуска «Кортежа» Путина

Мотоцикл проекта «Кортеж» может поступить в гараж, обслуживающий президента России Владимира Путина, в 2019 году. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

«Мотоцикл еще находится в стадии производства, и в спецгараже его нет. Как только он будет готов, обещали в 2019 году, и можно ожидать поставок», — уточнил собеседник агентства.

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал РБК, что в будущем мотоциклы «Кортеж» намерены пустить в свободную продажу в России и поставлять за рубеж. На рынок транспортное средство выйдет под брендом «Иж», принадлежащем концерну «Калашников». По его словам, мотоцикл для широкого пользования, возможно, не будет полностью повторять кортежный.

Проект «Кортеж» подразумевает создание автомобилей для перевозки первых лиц государства. Владимир Путин в ходе инаугурации 7 мая впервые использовал лимузин, созданный в рамках проекта. Он получил название «Сенат-лимузин». Помимо президентского лимузина, в этой линейке представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал». Само семейство автомобилей называется «Аурус».

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