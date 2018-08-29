На автомобиль из «Кортежа» Путина нашелся покупатель

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что собирается купить себе автомобиль из семейства Aurus (бренд проекта «Кортеж»). Его слова приводит РБК.

Министр отметил, что выбрал для себя кроссовер, о разработке которого было объявлено в середине августа. «К сожалению, у нас в серии внедорожник появится в лучшем случае в конце 2019 года, но скорее всего, это будет первый квартал 2020 года», — отметил Мантуров.

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Кроме того, он получит служебный седан «Сенат» в 2019 году. Его стоимость после начала серийного производства будет выше десяти миллионов рублей. Автомобиль, по словам Мантурова, будет дороже Mercedes S-класса, но примерно на 20 процентов дешевле Rolls-Royce и Bentley.

Ранее 29 августа министр рассказал о скором появлении в семействе Aurus новой модели — кабриолета — и о преимуществах седана перед Cadillac One, на котором ездит президент США.

На данный момент в проект «Кортеж» входят три модели: седан и лимузин «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.

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