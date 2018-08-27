Стала известна реакция Путина на новый лимузин

Начальник управления дизайна ФГУП «НАМИ» Юрий Черненко, который работал над проектом «Кортеж», объединяющим российские автомобили для первых лиц государства, рассказал о реакции президента Владимира Путина на новый лимузин из этой серии. Об этом сообщает РБК.

«Там был наш директор. По его словам, президенту понравилось все: и сама идея, и стилистическая концепция. Было дано напутствие на старт», — поделился Черненко.

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Он также сообщил, что семейство «Кортежа» в скором времени пополнится компактным кроссовером. По словам дизайнера, новая модель будет стилистически схожа с уже существующими.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» был продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главе государства понравился новый автомобиль.

Модель получила название «Сенат-лимузин». Помимо него, в линейку входят седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». В скором времени ожидается пополнение за счет мотоцикла. Вся серия выпускается под брендом Aurus.

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