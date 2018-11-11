Трамп не подал руки Порошенко

Президент США Дональд Трамп проигнорировал украинского лидера Петра Порошенко на торжественной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По прибытии на мероприятие Трамп пожал руки стоящим в первом ряду президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но не стал приветствовать главу Украины, который занял место во втором ряду.

Президент России Владимир Путин также приехал на церемонию и обменялся рукопожатием с американским президентом и его супругой, передает РИА Новости. Кроме того, российский лидер похлопал Трампа по плечу и показал ему большой палец вверх.

В июле президент Порошенко сравнил саммит Трампа и президента Путина со своей встречей с американским главой и заявил, что Украина была и остается в приоритетах НАТО и США.

Также украинский лидер в январе во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал их отношения с президентом Трампом «блестящими». Порошенко особо подчеркнул, что получил сильную поддержку со стороны Конгресса США, и думает, что «все будет хорошо».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!