Порошенко сравнил встречу Путина с Трампом со своей

Украина была и остается в приоритетах НАТО и США, заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Его слова приводит телеканал ICTV.

«Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал Порошенко.

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По словам украинского лидера, то, что президент России Владимир Путин так много говорил об Украине, значит, что «ему оно свербит».

Ранее, после участия в саммите НАТО, Порошенко заявлял, что никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в альянсе. «Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», — отметил он. В июне 2017 года Киев назвал вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом, однако в марте 2018 года спецпредставитель Госдепа США по делам Украины заявил, что страна не готова ко вступлению в альянс.

16 июля в Хельсинке впервые прошла полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.

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