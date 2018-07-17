Путин рассказал о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО

Россия отреагирует крайне негативно, если Украина или Грузия присоединятся к НАТО. Об этом в интервью Fox News рассказал президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, альянс может работать с этими странами в двустороннем формате, не принимая их в свои ряды.

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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги визита в Брюссель и участия в саммите НАТО, заявил, что никто не сможет препятствовать курсу страны на членство альянсе. «Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», — отметил он. В июне 2017 года Киев назвал вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом, однако в марте 2018 года спецпредставитель Госдепа США по делам Украины заявил, что страна не готова ко вступлению в альянс.

12 июля на саммите НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, впечатлен реформами, которые проводит Тбилиси. «Отношения НАТО с Грузией уникальны. Вы — один из наиболее важных партнеров Альянса. И надежный друг. Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры государств-членов подтвердили это», — отметил он.

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