Порошенко разозлился из-за вопроса о несостоявшемся рукопожатии Трампа

Президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос о несостоявшемся рукопожатии с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

«Все, что вы говорите, — это вранье. Все — что говорит русское телевидение», — заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Трамп проигнорировал украинского лидера и не стал пожимать ему руку на торжественной церемонии у Триумфальной арки в Париже.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что президент США, прибыв на мероприятие, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны, пожал руки стоящим в первом ряду президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но не стал приветствовать главу Украины, который занял место во втором ряду. Президент России Владимир Путин также приехал на церемонию и обменялся рукопожатием с американским президентом и его супругой.

В январе Порошенко назвал свои отношения с Трампом «блестящими». В частности, он отметил, что у него были две полноценные встречи и много телефонных разговоров с американским президентом. Позже источники в Киеве сообщили, что украинской стороне пришлось заплатить от 400 до 600 тысяч долларов личному адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию встречи Порошенко с американским лидером.

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