Стали известны расценки за организацию встречи Трампа и Порошенко

Личный адвокат президента США Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 тысяч долларов за организацию встречи Дональда Трампа с его украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в Киеве.
По сведениям собеседников «Би-би-си», оплату провели через посредников, действовавших в интересах украинского лидера. При этом Коэн не был зарегистрирован как лоббист, представляющий интересы Украины, как этого требует американское законодательство.
Высокопоставленный сотрудник разведки в администрации украинского лидера рассказал, что Порошенко была необходима встреча с президентом США, «похожая на переговоры».
При этом другой источник в Киеве пояснил, что за организацию подобного мероприятия украинской стороне пришлось выложить 600 тысяч долларов.
Встреча двух президентов состоялась в июне 2017 года.
В конце января этого года Порошенко заявил, что его отношения с его американским коллегой Дональдом Трампом складываются блестяще.