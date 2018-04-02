Савченко обратилась к Трампу

Сестра депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко попросила президента США Дональда Трампа обратить внимание на преследование оппозиционных политиков в стране. Послание Веры Савченко размещено в Facebook.

«Хочу обратить ваше внимание и донести правдивую информацию о ситуации, которая сложилась вокруг моей сестры, героя Украины, народного депутата Украины Надежды Савченко. Ситуация крайне серьезная, ведь за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда Савченко была незаконно арестована и содержится в местах лишения свободы. Из-за такого произвола властей она была вынуждена объявить в знак протеста бессрочную голодовку», — указала она.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

Также Вера Савченко пишет, что ее сестра пытается привлечь внимание рядовых украинцев и всего мира к преследованию в стране политических оппонентов власти. В обращении к Трампу она упомянула «общеизвестные многочисленные, обоснованные обвинения против президента Украины Петра Порошенко, чиновников Украины в системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, что подтверждается большим количеством заявлений украинских и мировых политиков».

Сестра депутата указала, что причинами публичного осуждения Савченко стали не только ее политическая деятельность и высказывания лично против Порошенко», но и намерение баллотироваться в президенты страны на ближайших выборах главы государства. Вера Савченко считает, что ее сестру устранили как конкурента действующей власти.

Материалы по теме В Киеве задержали Надежду Савченко Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно

Вера Савченко призвала Трампа поднять вопрос о преследовании оппозиции «на всех площадках международной дипломатии». «Просим вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушения прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», — обратилась сестра украинского депутата к американскому лидеру.

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Народного депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку. Она также пожаловалась на круглосуточное видеонаблюдение и отметила, что российские СИЗО лучше украинских.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!