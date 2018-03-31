У голодающей Савченко началась кровавая рвота

Состояние здоровья арестованного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, объявившей голодовку, серьезно ухудшилось. Об этом рассказала ее сестра Вера в эфире «Громадського радио». Запись эфира опубликована в YouTube.

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело», — сказала она.

Вера Савченко уточнила, что, по словам врача в следственном изоляторе, депутату дают таблетки для желудка, также она попросила капли для носа. Надежда Савченко по-прежнему пьет только воду.

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28 марта сестра арестованной сообщала, что депутата содержат в неотапливаемой камере, она осунулась, но сохраняет «боевое» настроение. Родственница Савченко также выразила мнение, что дело против ее сестры развалится в суде.

Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку. Она также пожаловалась на круглосуточное видеонаблюдение и отметила, что российские СИЗО лучше украинских.

Народного депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

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