Судья запутал журналистов и арестовал Савченко

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко. Об этом сообщает «Гордон».

Судья Евгений Сидоров объявил, что Савченко арестована до 20 мая. Суд не предусмотрел возможности выйти под залог.

Первоначально агентства УНИАН, ТАСС и издание «Страна.ua» сообщили, что суд постановил освободить Савченко. «Судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему, никто ничего не понимает», — пояснила журналистка Ольга Шарий.

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«Адвокат Савченко: Это какой-то фарс. Одним предложением судья говорит "освободить в зале суда", другим — "арестовать". Звучит не очень», — гласит запись в Twitter-аккаунте издания «Шарий.net». «Судья несколько раз повторил — надо освободить. А в конце — арест, без залога», — подчеркнули журналисты.

Служба безопасности Украины задержала депутата Рады 22 марта. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Перед этим на заседании Рады Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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