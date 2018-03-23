Савченко обматерила прокурора

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко на заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство о ее аресте, нецензурно высказалась в сторону прокурора. Видео опубликовано на YouTube-канале editor GORDON.

Материалы по теме В Киеве задержали Надежду Савченко Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно

Прокурор Александр Банник решил провести аналогию между Савченко и осужденными на Украине гражданами России Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. «Они тогда выглядели лучше, поскольку им хватило ума не устраивать террористический акт на территории собственной страны», — заявил Винник, который принимал участие в деле россиян.

Савченко заявила, что Россия от Украины отличается тем, что «они там так судить, как вы меня, не будут». Когда судья выходил из зала, она добавила, что прокурор «загнался» и нарекла его ********* (дебилом).

Ранее 23 марта Савченко объявила о начале голодовки. «Я готова снова пройти этот путь», — сказала она и напомнила, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014-го по 2016 год.

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!