Порошенко посоветовал рассказать про Савченко в учебниках

Президент Украины Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили можно записать в учебники для сотрудников спецслужб. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти 30 сребренников», — заявил Порошенко.

По мнению президента, Саакашвили и Савченко готовили госпереворот в интересах России.

23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко. Накануне ее задержали сотрудники СБУ. Савченко подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству представителей власти Украины, в том числе и Петра Порошенко.

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был депортирован с Украины 12 февраля. Его обвинили в связях с российскими спецслужбами с целью дестабилизации на Украине. До высылки он был одним из организаторов массовых протестов в Киеве.

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