Савченко осунулась за неделю голодовки

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО, похудела. О состоянии арестованной рассказала ее сестра Вера Савченко, передает РИА Новости.

«Голодает со дня объявления главной забастовки. Вчера было короткое свидание с ней. Она осунулась. Но настроение боевое», — рассказала она и добавила, что, по ее мнению, дело против сестры «развалится в суде».

Ранее родственница депутата рассказывала, что Савченко содержат в неотапливаемой камере, из-за холода ей пришлось попросить дополнительное одеяло.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. В тот же день она объявила голодовку. «Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь», — сказала она. Депутат напомнила, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014 по 2016 год.

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Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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