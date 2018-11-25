Встречу Путина и Трампа лишили сенсаций

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не требует особых усилий, сенсационных инициатив не готовится. Об этом рассказал глава российского МИД Сергея Лавров в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Слова министра приводит «Интерфакс».

Лавров объяснил, что встреча не требует особой подготовки, поскольку «все предыдущие контакты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сопровождались разработкой документов, которые (...) систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация Барака Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога, и подсказывают нашим переговорщикам».

Глава МИД подчеркнул, что сторонам необходимо начать «неполитизированную работу, без всякой идеологии».

Встреча лидеров России и США состоится в рамках саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

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