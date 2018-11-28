Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным

Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 ноября.

Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на заявление представителя Белого дома о намерении американского президента отменить встречу с российским коллегой. Также Песков прокомментировал слова Трампа об агрессии в Керченском проливе.

«Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно, можно спорить, была эта агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения государственной границы России, это другое. Мы с этим не согласны», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в среду в интервью The Washington Post Дональд Трамп заявил, что ему не нравится «эта агрессия». Что именно он подразумевает, хозяин Белого дома не уточнил. По его словам, окончательное решение по этому вопросу он примет после отчета от команды по национальной безопасности.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые без разрешения пересекли границу РФ и начали опасное маневрирование. Власти Киева обвинили Москву в неправомерных действиях и военной агрессии. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав РФ. Киев не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

Саммит G20 в Аргентине состоится с 30 ноября по 1 декабря. В какой день могут встретиться лидеры двух стран, пока неизвестно.

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