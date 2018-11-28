Киев уличили в подставе моряков

Власти в Киеве подставили моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе. Об этом в интервью Politeka заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, корабли ВМС Украины зашли на территорию, которая контролируется Россией, и других вариантов развития событий, кроме как задержания нарушителей с применением оружия, не было.

«Мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков», — сказал генерал. Он отметил, что если Киев сознательно выбрал для кораблей подобный маршрут и формат движения, то это является большим преступлением.

Ранее 27 ноября, Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест до 25 января 2019 года двенадцати морякам ВМС Украины, задержанным накануне в Керченском проливе. Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

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