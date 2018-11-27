В Кремле ответили на безуспешную попытку Порошенко позвонить Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Петра Порошенко про запрос на разговор с Владимиром Путиным. По его словам, никаких телефонных контактов президентов не было, передает РИА Новости.
Ранее, как сообщает «Интерфакс», украинский лидер заявил, что после задержания судов Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако, по словам Порошенко, Киев не получил от Москвы ответа на запрос.
Он также рассказал, что ему пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она поговорила с Путиным.
Как сообщалось ранее 27 ноября, Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест до 25 января 2019 года двенадцати морякам ВМС Украины, задержанным накануне в Керченском проливе.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Следствие ведет территориальное управление ФСБ РФ.
Три корабля ВМС Украины были задержаны 25 ноября. Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.