В Кремле ответили на безуспешную попытку Порошенко позвонить Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Петра Порошенко про запрос на разговор с Владимиром Путиным. По его словам, никаких телефонных контактов президентов не было, передает РИА Новости.

Ранее, как сообщает «Интерфакс», украинский лидер заявил, что после задержания судов Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако, по словам Порошенко, Киев не получил от Москвы ответа на запрос.

Он также рассказал, что ему пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она поговорила с Путиным.

Как сообщалось ранее 27 ноября, Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест до 25 января 2019 года двенадцати морякам ВМС Украины, задержанным накануне в Керченском проливе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Следствие ведет территориальное управление ФСБ РФ.

Три корабля ВМС Украины были задержаны 25 ноября. Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

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