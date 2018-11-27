Обнародованы трофейные документы украинских моряков

На украинском катере «Никополь» обнаружен документ, в котором говорится о необходимости скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

«Кроме того, на том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», — говорится в сообщении.

Согласно документу, особую скрытность необходимо было обеспечить у Керченско-Еникальского канала. Кроме того, на катере обнаружили боеприпасы, в том числе несколько гранатометов, гранаты, пулеметы, патроны и штык-ножи.

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Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября, двигаясь к Керченскому проливу со стороны Черного моря, нарушили российскую границу. Военные суда не реагировали на требования пограничников остановиться и совершали опасные маневры. В итоге они были задержаны.

ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы. Задержанных украинских моряков начали арестовывать.

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