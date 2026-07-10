Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне после вылета команды с ЧМ-2026

Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне после вылета команды с ЧМ-2026

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне после поражения команды от Франции в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Фанаты забирались на крыши автомобилей, выходили на проезжую часть, запускали фейерверки. В некоторых районах города произошли погромы и столкновения с полицией.

Уточняется, что в Париже удалось избежать крупных беспорядков. Власти города были готовы к возможным проблемам с марокканскими фанатами и заранее вывели на улицы большое количество правоохранителей.

Матч сборной Франции с Марокко прошел 9 июля. Трехцветные одержали победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал чемпионата мира.