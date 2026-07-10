Москвичей предупредили об опасности в выходные

Синоптик Макарова: В выходные на Москву обрушатся опасные осадки

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, на Москву обрушатся опасные осадки. Об этом предупредила жителей столицы ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

«В ночь на 12-е у нас не ливни, а очень сильные дожди. Это опасное явление. 15-30 миллиметров [осадков], по области — до 50 миллиметров», — уточнила синоптик.

Макарова добавила, что сильные дожди и ветер прогнозируются также на востоке Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в пятницу, 10 июля, на Москву обрушатся дожди и гроза. Порывы ветра при этом могут достигать 12-15 метров в секунду. Одновременно с этим в столице будет достаточно тепло — воздух прогреется до плюс 24-26 градусов Цельсия. Атмосферное давление в норме — 747 миллиметров ртутного столба.