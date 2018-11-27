В Крыму начали арестовывать украинских моряков

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Суд в Симферополе арестовал двух украинских военнослужащих, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Мера пресечения избрана в отношении члена экипажа буксира «Яны Капу» Виктора Варемеза и матроса-сигнальщика малого бронированного артиллерийского катера «Никополь» Сергея Цыбизова. Матросы обвиняются в незаконном пересечении границы России группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения, им грозит до шести лет лишения свободы.

Отмечается, что они пробудут под стражей до 25 января.

Как заявил «Укринформу» адвокат украинских моряков Эдем Семедляев, всех задержанных в Керченском проливе разделили на три группы. «Будут судить одну сегодня, вторую — завтра, третью — раненых моряков — в Керчи, но когда, не ясно пока», — пояснил он.

26 ноября сообщалось, что задержанные за нарушение российской границы украинские моряки находятся в Керчи. При этом трое моряков, которые в ходе инцидента получили ранения, были доставлены в Керченскую больницу №1.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией. Киев в ответ на это ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней.

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