В Крыму арестовали 12 украинских моряков

Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест до 25 января 2019 года двенадцати морякам ВМС Украины, задержанным накануне в Керченском проливе. Об этом из зала суда сообщает «Интерфакс».

Речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке.

По данным агентства, Роман Мокряк — командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск», 32-летний лейтенант. Его адвокат Джемиль Темишев просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы: залог или домашний арест. «Не представлено никаких доказательств, что он представляет опасность для окружающих», — сказал защитник.

Сам Мокряк на заседании суда сообщил, что ранее пять лет служил в Крыму.

Как передает «Радио Свобода», другой задержанный, командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук через своего адвоката заявил, что моряки не признают своей вины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Следствие ведет территориальное управление ФСБ РФ.

Избрание меры пресечения остальным двенадцати задержанным морякам ВМФ Украины ожидается в среду.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

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