В Киеве заявили о гордости за захваченных ФСБ украинских моряков

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко написал письмо украинским морякам кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Письмо на своей странице в Facebook опубликовал журналист Антон Наумлюк.

«Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом», — написал Воронченко.

Самой главной задачей Воронченко, по его словам, является возвращение моряков домой. «Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена», — подчеркнул он.

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Он добавил, что моряки действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. «Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами», — заключил командующий ВМС Украины.

27 ноября Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе. «Интерфакс» указывает, что речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке. Всего же было задержано 24 моряка.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность Крымского полуострова и морской территории вокруг него России.

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