ФСБ уличили в желании убить украинских моряков

Пограничники управления ФСБ России целенаправленно вели стрельбу по кораблям Военно-морских сил (ВМС) Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» с целью уничтожения личного состава судов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС, опубликованном в Facebook.

Военные опубликовали фотографии повреждений обстрелянных украинских судов с подписью: «Последствия агрессивных действий РФ в отношении кораблей ВМС ВС Украины в Керченском проливе».

Фото: ВМС ЗС України 1 /3

«Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части», — указали в ВМС Украины.

В результате стрельбы ранения получили трое моряков малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск», напомнили в Киеве.

«Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело», — добавили военные, указав, что предоставленные ими факты «четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины».

25 ноября ФСБ России задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах РФ. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет.

В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся «актом военной агрессии».

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