Появилось фото пробоины в захваченном ФСБ украинском катере

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» с пробоиной в корпусе, полученной им в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

«Первое изображение малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который был поврежден российскими кораблями», — указывается в сообщении.

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Отмечается также, что эксперты (чьи имена не приводятся) подтверждают, что в катер попал 30-миллиметровый снаряд из артиллерийской системы АК-630 (предназначенной для уничтожения воздушных и морских целей), установленной на российском пограничном катере «Изумруд» (согласно полной хронологии событий, опубликованной ФСБ, «Изумруд» действительно произвел выстрел по «Бердянску» на поражение, после чего украинский корабль лег в дрейф и запросил помощи — с него сняли семь членов экипажа, из них трое получили ранения).

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Сообщалось, что украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее опасной провокацией. Киев назвал задержание кораблей актом военной агрессии и анонсировал введение военного положения в стране.

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