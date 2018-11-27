Киев заявил об атаке российским Су-30 украинских судов в Керченском проливе

Украинские корабли в Керченском проливе были атакованы не только российскими судами, но и авиацией, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. По его словам, по морякам ударил истребитель Су-30, передает УНН.

Муженко отметил, что самолет выпустил две ракеты.

Ранее ФСБ России подтвердила обстрел и захват трех украинских кораблей. Однако в хронологии событий, обнародованной службой, указывалось, что выстрелы произвели только военные корабли.

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В воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу, движутся к Керченскому проливу и совершают опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. При этом российский приграничный корабль протаранил буксир «Яны Капу». Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. Вечером ФСБ задержала украинские суда, применив оружие. Три моряка были ранены, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение.

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