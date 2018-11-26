ФСБ обнародовала полную хронологию событий в Керченском проливе

Федеральная служба безопасности России опубликовала полную хронологию событий в Керченском проливе. Подробное описание инцидента размещено в понедельник, 26 ноября, на сайте ведомства.

Отмечается, что украинские суда «Горловка» и «Яны Капу» были замечены 24 ноября в 16:40 в исключительной экономической зоне России в 28-30 милях от мыса Меганом.

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В 21:30, когда корабли подплыли к российским морским рубежам, пограничники известили экипаж о правилах их пересечения и плавания по Керчь-Еникальскому каналу: заявку в порт Керчь нужно подать за 48, 24 часов и подтвердить за 4 часа. Украинские суда этого не сделали, но сообщили, что не собираются пересекать границу.

В 03:45 25 ноября к «Горловке» и «Яны Капу» подошли «Никополь» и «Бердянск» и дозаправились.

В 5:35 «Бердянск» заявил о намерении пройти Керченский пролив и направиться к Бердянску. Пограничники снова напомнили о правилах и запрете на мирный проход через территориальное море России. Экипаж украинского корабля сослался на договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (2003 год). Командир российского сторожевого катера, в свою очередь, привел в качестве аргументов постановления Минтранса о правилах прохода через приграничную зону.

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В 07:20 суда, проигнорировав сообщения, пересекли границу. От них потребовали покинуть территориальное море России, но корабли не слушали приказы. В 8:35 они расчехлили артиллерийские установки. Заметив это, российские пограничники предупредили, что применение оружия будет расцениваться как нарушение международных прав.

С 10:35 до 18:30 украинские суда удалось заблокировать в районе якорной стоянки №471 к югу от Керченского пролива. Затем корабли снялись с дрейфа и попытались прорвать блокировку. Российские катера начали их преследовать.

В 20:45 «Дон» совершил предупредительную стрельбу в сторону уплывающих судов, а потом, после еще одного словесного предупреждения, «Изумруд» выстрели по «Бердянску» на поражение. Корабль лег в дрейф и запросил помощи. С него сняли семь членов экипажа, из них трое получили ранения, ими занялись врачи.

С 21:06 до 06:40 26 ноября суда задержали и доставили в порт Керчь.

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