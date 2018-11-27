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Глава Крыма оценил опасность военного положения на Украине для полуострова

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Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный режим на Украине не угрожает безопасности полуострова. Об этом он рассказал в прямом эфире программы «60 минут» на канале «Россия 24».

«В Крыму все спокойно. Есть уверенность в вооруженных силах Российской Федерации. <...> Никто абсолютно не переживает за то, что происходит, все привыкли к провокациям киевского режима. <...> Ничего крымчанам и российскому Крыму не угрожает», — сказал глава республики.

Он пояснил, что украинские корабли нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ, поскольку не уведомили пограничную службу о своем маневре заранее. Аксенов отметил высокий уровень работы сотрудников ФСБ, которые выполняли свои обязанности и старались нейтрализовать угрозу и обойтись без жертв.

26 ноября Верховная Рада одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Особый режим начнет действовать с 28 ноября.

Такие меры были приняты в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент страны Владимир Путин назвал случившееся провокацией и грубым нарушением международного права. Киев не признает российский статус Крыма и вод вокруг него и считает их своими.

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