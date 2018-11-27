Путин назвал провокацией случившееся в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель события в Керченском проливе. Глава государства оценил провокационные действия украинской стороны и грубое нарушение международного права. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине», — сказано в сообщении.

В ходе разговора была выражена серьезная озабоченность в связи с решением Киева объявить на Украине военное положение. Путин понадеялся, что Берлин повлияет на Киев и удержит от дальнейших необдуманных шагов.

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В воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу, движутся к Керченскому проливу и совершают опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. При этом российский приграничный корабль протаранил буксир «Яны Капу». Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. Вечером ФСБ задержала украинские суда, применив оружие. Три моряка были ранены, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение.

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