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Украинцев предупредили о нарушении прав и свобод из-за военного положения

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Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на территории страны предусматривает ограничение прав и свобод граждан. Это указано в тексте документа, принятого 26 ноября Верховной Радой.

«В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины, а также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения», — говорится в указе.

Речь идет о праве на неприкосновенность жилья, невмешательство в личную жизнь, тайну частной переписки и разговоров, свободу передвижения и слова, предпринимательскую деятельность, образование и о других гражданских правах и свободах. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что такие меры необязательно будут приняты, однако могут вступить в силу в случае обострения военной ситуации.

26 ноября Верховная Рада одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Особый режим начнет действовать с 28 ноября.

Власти Украины приняли такое решение в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент страны Владимир Путин назвал случившееся провокацией и грубым нарушением международного права. Киев не признает российский статус Крыма и вод вокруг него и считает их своими.

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