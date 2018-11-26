Задержанный украинский моряк признался в провокации

ФСБ России опубликовала видео допроса моряков, находившихся на захваченных в Керченском проливе кораблях. Об этом сообщает ТАСС.

Капитан третьего ранга Владимир Лесовой признался, что сознательно игнорировал требования российских пограничников остановиться. «Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер», — сказал Лесовой. Он добавил, что выполнял приказ по переброске кораблей из Одессы в Мариуполь. По его словам, на борту находилось стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами.

Также в ФСБ опросили сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча и матроса Сергея Цыбизова, которые находились на катере «Никополь». Драч рассказал, что 23 ноября получил задание проследовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Оба моряка подтвердили, что слышали требование российских военнослужащих остановиться и предупреждение об открытии огня.

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Ранее 26 ноября заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские корабли действовали по заданию СБУ. По его словам, на судах находились сотрудники ведомства, которые получили специальное задание — действовать именно таким образом.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией. Киев в ответ на это ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней.

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