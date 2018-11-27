Россиянам запретили въезд на Украину после введения военного положения

Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева. Они прибыли из Минска. Об этом во вторник, 27 ноября, «Известиям» рассказали пассажиры рейса 829 компании Belavia.

Самолет прилетел в украинскую столицу около 18:00 по местному времени (19:00 мск) 26 ноября. После проверки трем десяткам пассажиров с российскими паспортами не разрешили покинуть аэропорт. Их отправят обратно в Минск первым же рейсом.

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«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, подобные случаи стали происходить после 17:00 понедельника. Женщина пояснила, что те, кто успел прилететь раньше, не сталкивались с такими проблемами.

Вечером в понедельник Верховная Рада утвердила введение военного положения в стране на 30 дней с 28 ноября.

Это связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. Москва также считает ЕС и США причастными к инциденту.

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