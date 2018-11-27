В Польше начались протесты из-за ситуации в Керченском проливе

Жители Польши вышли на митинг перед посольством России в Варшаве в знак протеста против конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, у диппредставительства собрались около двухсот человек. Большинство из них — представители диаспоры украинцев, живущих в Варшаве. Протестующие забросали посольство желто-голубыми красками в цвет флага Украины. Во время митинга произошло несколько стычек с полицией.

По данным Национального банка Польши на апрель 2016 года, в стране постоянно проживает около полумиллиона украинцев. Часть из них переехала из Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Жители Варшавы протестуют против задержания трех кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе 25 ноября. Украинские суда пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование. Киев в ответ на это ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней.

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