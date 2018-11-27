Киев занялся захватившими украинские корабли пограничниками ФСБ

Главная военная прокуратура Украины заподозрила сотрудников пограничного управления ФСБ России и российских военнослужащих, 25 ноября задержавших в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в покушении на убийство. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры.

Прокуратура приводит список из восьми фамилий, причастных, по ее мнению, к «нападению на украинских моряков». В него вошли контр-адмирал Сергей Станкевич (начальник крымского пограничного управления ФСБ), вице-адмирал Геннадий Медведев (заместитель руководителя пограничной службы ФСБ), капитан первого ранга Руслан Ромашкин, капитан первого ранга Андрей Шеин, капитан второго ранга Алексей Шатохин, капитан второго ранга А. Саляев (командир пограничного сторожевого корабля «Дон»), капитан третьего ранга Андрей Шипицын (командир сторожевого корабля «Изумруд») и капитан третьего ранга Сергей Щербаков (командир малого противолодочного корабля «Суздалец»).

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Всех их подозревают в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины. Шипицына также подозревают в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление») и пунктом 1 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») украинского УК.

Утверждается, что нападение на два украинских малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» 25 ноября в Керченском проливе осуществлялось по приказу Станкевича и Медведева. Трое украинских военных после артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей получили ранения. По словам прокуратуры, в настоящее время «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу», а также 24 военнослужащих Украины захвачены россиянами.

Досудебное расследование продолжается, подозрения, сообщенные указанным лицам, направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасные маневры. Российская сторона назвала произошедшее провокацией. В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии».

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