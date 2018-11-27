Раскрыты приказы командования задержанных украинских моряков

Украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на задержанных в Керченском проливе кораблях, перед выходом в море рассказал своей девушке о полученных инструкциях. Об этом изданию «Информатор» сообщили его родственники.

По словам собеседницы издания, молодой человек нарушил требование молчать. «Если будут открывать огонь и перекрывать путь — не останавливайтесь и стреляйте в ответ», — передал он содержание приказа подруге.

Кроме того, перед заданием у моряков отобрали телефоны и спрятали их в сейф, сообщила родственница.

26 ноября стали известны имена моряков, раненых в ходе задержания кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины. По информации Федерального агентства новостей, в керченской больнице №1 находятся 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

Материалы по теме Порошенко ввел военное положение Чем это грозит России и украинцам?

Ранее капитан третьего ранга Владимир Лесовой, задержанный в ходе захвата украинских судов, признался, что сознательно игнорировал требование российской погранслужбы остановиться. Он также отметил, что действия группировки кораблей ВМС Украины носили провокационный характер.

Также сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч и матрос Сергей Цыбизов, которые находились на катере «Никополь», подтвердили, что слышали требование российских военнослужащих остановиться и предупреждение об открытии огня.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасные маневры. Российская сторона назвала произошедшее провокацией. В Киеве сочли задержание их кораблей «актом военной агрессии» и приняли законопроект о введении в стране военного положения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!