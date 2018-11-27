СБУ признала присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на украинских кораблях, которые были задержаны ФСБ России в районе Керченского пролива, находились сотрудники ведомства. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщается на сайте спецслужбы.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины», — говорится в сообщении.

26 ноября заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на одном из задержанных украинских судов находились два сотрудника СБУ, которые признались, что имели специальное задание.

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26 ноября Верховная Рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории некоторых областей страны. Документ вступит в силу 28 ноября и коснется районов, граничащих с Россией и Молдавией, Приднестровьем и расположенных вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Сотрудники ФСБ задержали три корабля Военно-морских сил Украины, катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые вошли в территориальные воды России возле Крыма (Киев не признает российский статус полуострова и вод вокруг него — прим. «Ленты.ру»), не реагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование. Киев назвал задержание судов «актом военной агрессии». Российская сторона сочла произошедшее опасной провокацией.

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