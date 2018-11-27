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СБУ признала присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на украинских кораблях, которые были задержаны ФСБ России в районе Керченского пролива, находились сотрудники ведомства. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщается на сайте спецслужбы.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины», — говорится в сообщении.

26 ноября заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на одном из задержанных украинских судов находились два сотрудника СБУ, которые признались, что имели специальное задание.

26 ноября Верховная Рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории некоторых областей страны. Документ вступит в силу 28 ноября и коснется районов, граничащих с Россией и Молдавией, Приднестровьем и расположенных вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Сотрудники ФСБ задержали три корабля Военно-морских сил Украины, катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые вошли в территориальные воды России возле Крыма (Киев не признает российский статус полуострова и вод вокруг него — прим. «Ленты.ру»), не реагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование. Киев назвал задержание судов «актом военной агрессии». Российская сторона сочла произошедшее опасной провокацией.

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