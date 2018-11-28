Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями

Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает N-TV.DE со ссылкой на европейские дипломатические источники.

На секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе страны исключили введение новых ограничительных мер. Вместо этого предлагается «продолжить дипломатические усилия». Франция и Германия также рассчитывают подключить к работе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

До этого немецкая газета Die Welt сообщала, что Австрия, которая председательствует в Совете ЕС, не исключает введение дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы. «Все зависит от того, как Россия и Украина представят факты и как Москва и Киев продолжат себя вести», — говорила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

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