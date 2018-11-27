Европа захотела поддать России санкций

Политики из Германии, Австрии, Польши и Эстонии подняли вопрос введения новых европейских санкций в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, соратник канцлера Германии Ангелы Меркель, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген сообщил, что Европе может потребоваться ужесточение ограничительных мер против Москвы. О том, что Евросоюз рассмотрит соответствующий вопрос, опираясь «на факты и дальнейшее поведение обеих сторон», заявила и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

О готовности поддержать новые антироссийские санкции рассказал также президент Польши Анджей Дуда. Замглавы МИД страны Бартош Чичкочи отметил, что Москва «по-прежнему ошибочно убеждена, что реакция Запада не унифицирована», хотя на самом деле в вопросах обороны позиция едина. Министр обороны Эстонии Юри Луйк тоже заявил о поддержке страной ограничительных мер и назвал их, «вероятно, самым мощным способом сообщить российскому руководству, что мы [страны Европы] серьезны».

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Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос 10 декабря. В то же время до конца неясно, смогут ли все страны Евросоюза согласовать совместное заявление по ситуации, отмечает Reuters. При этом, как отметил источник агентства, произошедшее ослабило позиции Италии и других стран, пытающихся ослабить антироссийские санкции ЕС, введенные из-за ситуации на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Москву не волнует вопрос введения в ее отношении новых санкций. Он также призвал «западных спонсоров Киева» угомонить украинских политиков, пытающихся заработать политические очки на произошедшем.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.

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