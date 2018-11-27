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Немцы обошли США в желании работать с Россией

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Немцы сильнее настроены на сотрудничество с Россией, чем граждане США. Об этом говорится в совместном исследовании американского центра Pew Research и германского Körber-Stiftung.

По данным опроса, в целом граждане обеих стран согласны с тем, что сотрудничать следует с такими крупными мировыми игроками, как Франция, Великобритания и Китай. В то же время к России немцы относятся лучше: за развитие отношений выступают 69 процентов против 58 процентов в США.

Вместе с тем жители придерживаются противоположной оценки отношений между Берлином и Вашингтоном. Так, 70 процентов американцев причислили их к хорошим, в то время как 73 процента немцев назвали их «плохими» или «очень плохими». Кроме того, семь из 10 опрошенных в США выступили за укрепление сотрудничества с Германией, в последней же такое развитие событий поддерживает менее половины — 41 процент.

Почти три четверти опрошенных (72 процента) считают, что Берлин должен в будущем формировать свою внешнюю политику более независимо от Вашингтона. Как отметила исполнительный директор по международным делам Körber-Stiftung Нора Мюллер, «немцы явно становятся все более отчужденными от своего самого важного партнера за пределами Европы».

США и Германия, в частности, уже длительное время ведут спор из-за поставок российского газа в ФРГ. Американская сторона настаивает, что Берлин таким образом помогает стране-агрессору, за что канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подвергалась критике со стороны президента США Дональда Трампа. В качестве альтернативы российскому газу и проекту «Северный поток-2» Вашингтон продвигает поставки своего СПГ.

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