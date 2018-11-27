Москва отвергла помощь США со словами «нечего умиротворять»

Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество для урегулирования инцидента в этом районе. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 27 ноября.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», — сказал Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что в Керченском проливе продолжает действовать «обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей». «Порядок, который, собственно, неоднократно задействовался и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять», — добавил официальный представитель Кремля.

Накануне Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Соответствующий законопроект был внесен президентом Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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