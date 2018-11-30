Под ногами Трампа и Путина затряслась земля

Землетрясение произошло неподалеку от аргентинской столицы Буэнос-Айреса, когда в ней находились лидеры стран «Большой двадцатки» (G20), в том числе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Об этом сообщает The Independent.

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Как отмечается, эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к югу от города. Магнитуда землетрясения оказалась небольшой — 3,8. Его очаг залегал на глубине около 10 километров.

Как рассказал на своей странице в Twitter американский журналист Стивен Херман, в какой-то момент в пресс-центре услышали грохот, а затем в помещении немного закачались люстры. «Как ветеран множества землетрясений я заверил [коллегу], что это не оно. Ошибся», — отметил он.

Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным на полях мероприятия, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

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