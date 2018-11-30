Порошенко передал Путину «две плохие новости»

Президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News передал своему российскому коллеге Владимиру Путину две плохие новости. Слова главы государства приводит пресс-служба Порошенко.

«Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — указал Порошенко, затронув тему грядущих выборов главы государства, запланированных на 31 марта.

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Украинский лидер подчеркнул, что полностью доверяет народу, а отмены или переноса выборов президента в связи с введенным в ряде регионов военным положением ждать не стоит. «Вторая [плохая новость]: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин», — сказал Порошенко.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Однако, согласно результатам опроса, проведенного Институтом социальных технологий «Социополис» и опубликованного 22 ноября, нынешний президент занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 6,2 процента от общего числа опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,7 процента респондентов. Между Тимошенко и Порошенко в рейтинге симпатий украинцев расположился шоумен Владимир Зеленский (9,4 процента).

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