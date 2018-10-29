Лидер «Океана Эльзы» расстроил украинцев

Вокалист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук отказался выставлять свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Не интересует меня эта должность, меня интересуют перемены в стране. Давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает», — сказал он на лекции в Харькове.

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При этом певец уклонился от ответа на вопрос, является ли он сейчас политическим деятелем или музыкантом, заявив, что «жизнь покажет».

Вакарчук — активный сторонник Майдана — входит в пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей Украины. В июне 2018 года он призвал молодых украинцев выступить против властей и политической системы в стране, что многие оценили как его вступление в предвыборную гонку.

По мнению украинцев, Вакарчук является одним из наиболее подходящих кандидатов на пост президента. По результатам опроса Центра исследований и коммуникаций Active Group, за рокера готовы проголосовать 5,3 процента избирателей. Лидером рейтинга является Юлия Тимошенко (15,4 процента), второе место у актера Владимира Зеленского — 9,9 процента. Действующий президент Петр Порошенко занимает третью позицию с 8,9 процента голосов.

Ближайшие выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Действующий президент страны Петр Порошенко был избран на должность в мае 2014 года, набрав 54,7 процента голосов избирателей.

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