Назван кандидат в президенты Украины от националистов

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок отказался баллотироваться на президентских выборах и поддержал кандидатуру своего заместителя Руслана Кошулинского. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы предлагаем всем националистическим организациям поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского. Но мы также готовы рассматривать и другие кандидатуры. Потому что для нас важным является не фамилия, а единство всех националистов», — заявил Тягнибок.

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Свой отказ от участия в выборах он объяснил следующим образом: «Нас ждет очень сложная президентская кампания. Я не буду выставлять свою кандидатуру, для того чтобы как можно быстрее найти компромиссную кандидатуру». О начале президентской и парламентской кампании лидер «Свободы» пообещал объявить первого января, в день рождения лидера запрещенной в РФ Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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Ранее «РБК-Украина» сообщал, что выдвижение единого кандидата националистов на президентских выборах от «Свободы», «Национального корпуса» и запрещенного в РФ «Правого сектора», о чем ранее договаривались радикалы, откладывается на неопределенный срок. Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.

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