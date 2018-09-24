Националисты устроили резню анархистов на Украине

Ультраправые националисты во Львове (западная Украина) напали на членов анархической организации «Черный стяг» и нанесли им тяжелые ножевые ранения. Об этом сообщил представитель анархистов Антон Парамбуль, передает «Громадське».

Он заявил, что на анархистов напала группа примерно из 20 человек. На некоторых из них были футболки «Национального корпуса» — ультраправой украинской партии, созданной на базе неонацистского добровольческого полка «Азов» (запрещен в России). «Напали на четырех ребят. Резали ножами и били молотками», — сообщил Парумбуль.

Один из пострадавших, Сергей Господинин, получил тяжелую травму головы и ножевое ранение в область грудной клетки.

Материалы по теме «Пусть Москва лежит в руинах» Украинские националисты учат детей убивать русских

«Мы играли в футбол возле школы за цирком, когда переодевались, увидели группу лиц в черной одежде. Напали, били телескопами (телескопическими дубинками — прим. «Ленты.ру»), ножами», — уточняет детали происшествия Вероника Яблонская, еще одна жертва ультраправых. У нее глубокое ножевое ранение ноги.

Еще двое пострадавших, Дмитрий и Александра, получили переломы, ножевые ранения головы и конечностей.

Это не первый случай нападения ультраправых на Украине. В июне этого года во Львове несовершеннолетние члены радикальной группировки, использующие символику запрещенной в России организации Misanthropic Division, напали на цыганский лагерь. В результате один человек погиб, еще четыре человека получили ранения.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!