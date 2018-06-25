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Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками

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Атаковавшие лагерь цыган на окраине украинского Львова молодые люди являются членами организации «Трезвая и злая молодежь», а во время нападения они использовали символику запрещенной в России организации Misanthropic Division. Об этом «Громадському» рассказали в Национальной полиции Украины.

Молодые люди в возрасте 16-17 лет признали, что имели четкий план погрома цыганского лагеря — они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи. В материале «Громадського» говорится, что полиция задержала восемь человек.

В свою очередь, в Главном управлении Национальной полиции по Львовской области рассказали изданию Zaxid.net, что в нападении принимали участие десять молодых людей — учащиеся трех школ города. Все они задержаны.

В общественной организации, представляющей интересы ромов Украины, заявили, что полиция приехала в лагерь и задержала нападавших в самый разгар погрома. На тот момент в лагере находились десять взрослых человек, среди которых была беременная женщина, а также четверо детей. Если бы полицейские приехали позже, никто бы из цыган не выжил, отметили в организации.

Нападение на цыганский лагерь произошло в ночь с 23 на 24 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере. Первоначально сообщалось о задержании полицией семи нападавших в возрасте 16-17 лет. Также был задержан и организатор атаки на лагерь — 20-летний мужчина. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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Предыстория: Атака на цыган во Львове ужаснула Европу
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