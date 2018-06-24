Малолетние украинцы атаковали цыганский табор и зарезали мужчину

Національна поліція України / YouTube

На окраине украинского Львова совершено нападение на цыганский лагерь, один человек погиб. Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщается на странице пресс-службы управления Национальной полиции Украины по Львовской области в Facebook.

Нападение произошло вечером 23 июня. Устроившие набег на лагерь цыган, расположенный в лесном массиве на окраине города, нанесли несколько ножевых ранений 24-летнему мужчине, от которых он скончался. Еще четверо проживавших в лагере пострадали.

Полицейским удалось задержать нападавших — семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет. Также был задержан и организатор атаки на лагерь — 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

23 мая неизвестные напали на цыганский лагерь в Тернополе. По свидетельствам очевидцев, поздно вечером агрессивно настроенные люди с бейсбольными битами ворвались на территорию временного поселения цыган. Они угрожали его жителям расправой и требовали убраться из города. На место происшествия прибыли несколько полицейских патрулей, которые задержали 12 человек. В полиции сообщили, что нападавшие не успели устроить погром.

22 апреля активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве. В результате «убедительных законных аргументов» ромы покинули лагерь, после чего его сожгли. Националисты открыто сообщали в социальных сетях о своем участии в погроме, однако полиция никого не задержала, после чего координатор организации Сергей Мазура пообещал, что националисты повторят рейды против «незаконных появлений» цыган.

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