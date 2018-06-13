В центре Киева поселился цыганский табор

В Киеве возле кинотеатра «Ультрамарин», недалеко от вокзала, появилось новое поселение цыган. Об это пишет «Информатор» со ссылкой жителей украинской столицы.

Отмечается, что цыгане нападают на местных жителей и оставляют горы мусора и сожженных вещей. Поселение насчитывает около 300 человек.

Одной из жертв цыган стал 16-летний подросток. По словам его мамы Юлии Поповой, в парня бросили бутылкой, после чего он потерял сознание. Пострадавший очнулся в крови, увидел над собой одного из нападавших и попросил вызвать скорую помощь. В ответ его снова ударили бутылкой. В больнице молодому человеку наложили семь швов.

23 мая в Тернополе на западе Украины неизвестные напали на цыганский лагерь. По свидетельствам очевидцев, поздно вечером на улице Микулинецкой в Тернополе агрессивно настроенные люди с бейсбольными битами ворвались на территорию временного поселения цыган. Они угрожали его жителям расправой и требовали убраться из города.

11 мая неизвестные сожгли цыганский табор под Львовом. Пострадавших не было, однако все имущество оказалось уничтожено, и жители покинули поселение.

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